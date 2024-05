Wychowuje pięcioro dzieci. Nie każdy wie, z kim jest związany

Bartłomiej Topa skończył właśnie 57 lat. Swoją karierę aktorską rozpoczął na początku lat 90. Telewidzowie pokochali go jako Zenka ze "Złotopolskich" , w którego wcielał się przez siedem lat. Jednak na koncie ma również wiele głośnych ról filmowych ("Dom zły", "Wesele", "Drogówka"). Teraz ponownie zyskał rozgłos za sprawą hitu Netfliksa "1670" i postaci Jana Pawła Adamczewskiego.

Ukochana aktora, zanim się z nim związała, adoptowała dwie dziewczynki – Nadię i Idę. Co więcej, Bartłomiej Topa ma też syna z malarką Agatą Rogalską. Antoni jest już dorosły i studiuje. Jednak para lata temu doczekała się też drugiego syna Kajetana, który jednak zmarł z powodu poważnej wady serca .

W 2012 roku do sieci trafiły dwa nagrania – z metra i sklepu, na których aktor zachowywał się bardzo niepokojąco, był rozkojarzony, roztrzęsiony a wręcz oszołomiony . Zaniepokojeni fani Topy zastanawiali się, co mogło być tego przyczyną.

"Dla mnie to było zadanie aktorskie, ale dla wielu ludzi to codzienność, z którą muszą się zmagać" – wytłumaczył potem Topa.

