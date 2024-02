To była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak Zenek Martyniuk poznał żonę

Wyjątkowa rocznica

Z okazji 35. "koralowej" rocznicy, Zenkowi udało się namówić żonę do tego, by wystąpiła w teledysku do specjalnie dla niej napisanej piosenki. Kobieta nie ukrywała, że było to dla niej stresujące wyzwanie, jednak ostatecznie była z tego zadowolona.