To była miłość od pierwszego wejrzenia. Związek przetrwał ponad 40 lat

Małgorzata Niezabitowska to znana polska dziennikarka, reporterka, autorka, a także rzeczniczka pierwszego niekomunistycznego rządu. 25 listopada świętuje urodziny. Choć kiedyś, co sama przyznała w jednym z wywiadów, zwracała uwagę na starszych od siebie mężczyzn, jej bratnią duszą okazał się młodszy o pięć lat fotograf. Dziennikarka od lat jest żoną Tomasza Tomaszewskiego, z którym doczekała się córki. Para pobrała się po siedmiu miesiącach znajomości.

Był koniec lat 70. ubiegłego stulecia. - Wszedł do warszawskiej Dziekanki i zobaczył mnie tańczącą. Stwierdził: ta albo żadna! Okazało się, że ta, i to na całe życie - wspominała dzień poznania przyszłego męża dziennikarka w rozmowie z "Twoim Stylem". Tomasz Tomaszewski nazwał swoją obecną żonę "po prostu gwiazdą". - Moja żona to wybryk natury. Takich kobiet się nie spotyka - podkreślił w rozmowie z "Vivą!" fotograf.