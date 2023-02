"To cyniczne zagranie przed wyborami". Aktywistka komentuje projekt Kai Godek

Pod koniec grudnia 2022 roku Fundacja Życie i Rodzina antyaborcyjnej aktywistki Kai Godek złożyła w Sejmie obywatelski projekt ustawy "Aborcja to Zabójstwo", pod którym zebrała ok. 150 tys. podpisów. Wśród założeń projektu znalazła się m.in. kara do dwóch lat pozbawienia wolności za informowanie o możliwości przerwania ciąży w kraju oraz za granicą. Projekt fundacji Kai Godek ma trafić pod obrady Sejmu 8 marca 2023 roku.