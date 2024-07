To często pomijana część ciała podczas mycia. Skrywa mnóstwo bakterii

Higiena osobista jest kluczowym elementem dbania o zdrowie i wydaje się, że każdy wie, jak często i dokładnie należy się myć. Jednak czy aby na pewno? Okazuje się, że wciąż istnieją pewne niejasności i zaniedbania w tej kwestii. Często powtarzane zalecenia dotyczące codziennej kąpieli całego ciała mogą być mylące, a niektóre części ciała są regularnie pomijane podczas mycia, co może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Czy kąpiel każdego dnia jest faktycznie potrzebna? Badacze sądzą, że niekoniecznie. Wiele osób nie musi każdego dnia myć włosów , i chociaż uczucie świeżości po tej czynności jest bardzo przyjemne, to rodzaj włosów determinuje częstotliwość ich mycia .

Osoby z cienkimi i delikatnymi włosami, które mają tendencję do ich przetłuszczania się, powinny myć włosy codziennie, aby uniknąć przyklapnięcia i formowania "strąków". Natomiast osoby z kręconymi i przesuszającymi się włosami mogą myć je rzadziej.

Bright Side zwraca również uwagę, że codzienny prysznic nie jest konieczny, zwłaszcza gorący. Choć po ciężkim i długim dniu jest on niezwykle relaksujący, to zbyt częste ciepłe kąpiele mogą prowadzić do podrażnień i przesuszenia skóry. Większość ludzi powinna brać prysznic trzy razy w tygodniu.