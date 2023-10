Niemyty zagraża zdrowiu. Polacy nagminnie o nim zapominają

Trzy miejsca, które za często pomijamy. Zaniedbanie higieny wiąże się z konsekwencjami

Dr Lindesy Zubrisky publikuje ciekawostki dotyczące zdrowia na TikToku pod nickiem Dermiguru. Ekspertka niedawno zaapelowała w jednym z nagrań, by z większą dbałością podchodzić do higieny trzech części ciała. Ich powierzchowne mycie może bowiem doprowadzić m.in. do łuszczenia się skóry. Oprócz tego gromadzenie się brudu i zarazków to prosta droga do rozwoju infekcji.