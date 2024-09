Jak zadbać o trawnik po lecie? Trzeba pamiętać o kilku krokach

Ok, rozumiem

Tegoroczne lato mogło dać się trawnikom we znaki. Wysokie temperatury niestety im nie sprzyjają, dlatego to dobry moment, by o nie odpowiednio zadbać. Przy okazji można także rozpocząć przygotowania do nadchodzącej zimy.

Odpowiednia pielęgnacja trawnika nie jest prosta. By móc cieszyć się jego pięknym wyglądem, trzeba bowiem nieźle się natrudzić. Podpowiadamy, jak o niego zadbać, by wiosną ponownie nas zachwycał.

Jak zadbać o trawnik po lecie?

Wysokie temperatury, zbyt rzadkie podlewanie i wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może sprawić, że trawnik nie będzie prezentował się zbyt dobrze. Zanim spiszemy go na straty, warto poświecić mu trochę czasu, by spróbować go nieco odratować. Czasami wystarczy bowiem kilka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, by wiosną mógł ponownie zachwycać gęstą, zieloną trawą.

W pierwszej kolejności dobrze jest przeprowadzić aerację, dzięki której poprawimy drenaż oraz dotlenimy korzenie trawy. W tym celu trzeba nakuwać glebę na ok. 10 cm głębokości. Można do tego użyć specjalnej maszyny lub zwykłych wideł.

Jeśli zauważymy spore ubytki w trawie, można także pokusić się o jej dosianie, nie zapominając o regularnym podlewaniu. Jesienią należy również pamiętać o nawozie, który dostarczy roślinom niezbędnych do prawidłowego wzrostu składników odżywczych. W tym przypadku warto pokusić się o produkty bogate przede wszystkim w potas oraz fosfor.

Przygotuj trawnik na zimę

Nie każdy wie, że to dobry moment, by rozpocząć przygotowania ogrodu do zimy. Kiedy wykonamy już wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, należy ostatni raz przyciąć trawę. Nie może być ona ani za długa, ani za krótka, bowiem w ten sposób narażona jest na wystąpienie u niej różnego rodzaju chorób.

Ostatnia wysokość koszenia trawy nie powinna być większa niż ok. 5 cm. Co więcej, należy to robić najpóźniej pod koniec października, czyli zanim jeszcze pojawią się pierwsze przymrozki.

