Zbyt wysokie ogrodzenie? Możesz słono za to zapłacić

Wydawać by się mogło, że decyzja o tym, jaki płot chcemy mieć, należy w pełni do nas. W pewnym sensie rzeczywiście tak jest, jednak istnieje kilka wyjątków, przez które zanim zdecydujemy się na ten krok, należy udać się po odpowiednie zezwolenie do urzędu. W tym przypadku ważne jest m.in. to, czy budynek stojący na naszej posesji jest wpisany do rejestru zabytków. Nie bez znaczenia jest także to, czy płot graniczy z drogą gminną lub powiatową.