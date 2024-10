To najbardziej toksyczna roślina. Polacy chętnie ją uprawiają

Rącznik pochodzi z tropikalnych rejonów Afryki, ale obecnie jest uprawiany niemal na całym świecie. Dorasta zwykle do wysokości od 1,5 do 5 metrów. Największe zagrożenie stanowią nasiona rącznika, zawierające rycynę – białko, które jest jedną z najsilniejszych trucizn znanych człowiekowi. Rycyna blokuje produkcję białek w komórkach, co prowadzi do ich obumierania. Spożycie nawet kilku nasion może wywołać poważne zatrucie lub śmierć.