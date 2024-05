To największa pijawka w Polsce. Jest drapieżnikiem

Informacje o ich pożyteczności sięgają czasów starożytnych. Jak wskazała w 2012 roku doktorantka Joanna Cichocka, dawnej z ich pomocą upuszczano krew, aby pozbyć się demonów oraz negatywnej energii, które powodowały choroby. Teraz w Polsce zabieg z pijawkami zalicza się do medycyny niekonwencjonalnej.

Pijawki można jednak zobaczyć nie tylko w gabinecie, gdzie przeprowadzana jest hirudoterapia, lecz także w okolicznych zbiornikach wodnych - są to również duże pijawki końskie, które niejedną osobę mogą przerazić swym rozmiarem, bo osiągają od 6 do nawet 10 cm długości. Czy słusznie?

W Polsce, oprócz pijawki końskiej, występuje jeszcze 46 innych gatunków. Pewna część z nich pije krew, jednak preferuje tę zwierzęcą. Dla człowieka groźna może być jedynie pijawka lekarska, jednak jej napotkanie to rzadkość.

Co zrobić, jeśli zauważymy na swoim ciele pijawkę? Joanna Cichocka wyjaśniła, że nie wolno obsypywać tego miejsca solą, ani nie odrywać stworzenia na siłę.

