To on stoi za sukcesem Dagmary Kaźmierskiej. Dzięki niemu trafiła do telewizji

- Nie wiem, skąd on ma taką głowę, ja nie wiem, co z tym dzieckiem. Co on je, co on pije, że on tak sobie radzi i ma na wszystko inne czas, bo to są niesamowicie ciężkie studia. (…) Ewa, jego dziewczyna mówi: "Pani Dagmarko, jemu teraz lepiej idzie ode mnie, on teraz się tylko uczy, on się tak ciężko uczy, on nie ma już na nic czasu". Naprawdę mu to dobrze idzie i to lubi. I to jest fajne. Myślę, że będzie dobrym lekarzem - powiedziała.