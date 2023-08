To sygnał od storczyka. W ten sposób go uratujesz

Jak prawidłowo podlewać storczyka?

Storczyki mają delikatny system korzeniowy, przez co są bardzo podatne na przelanie. Jednocześnie nie najlepiej znoszą przesuszenie. Czy istnieje jakiś "złoty środek"? Tak. To kąpiel wodna. Dzięki niej do korzeni dotrze odpowiednia ilość wody. Jak ją przeprowadzić? Wystarczy, że do niewielkiej miski wlejesz litr wody, a następnie, wstawisz do niej storczyka wraz z osłonką. Postaw go tak na kwadrans, a po tym czasie, odłóż roślinę z powrotem na stanowisko. Dla lepszych efektów raz w miesiącu dodaj do wody łyżeczkę soku z cytryny. Dodatek soku owocowego sprawi, że ziemia lekko się zakwasi, co pozytywnie wpłynie na kondycję rośliny.