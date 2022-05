To symbol ducha walki. Ukraińcy robią tatuaże z herbem kraju

Gdy rosyjskie wojska wycofały się z Kijowa, mieszkańcy zaczęli powoli wracać do stolicy. Lokalni tatuatorzy zauważyli, że rośnie zapotrzebowanie na sztukę, która oddałaby hołd tej tragedii, a zarazem symbolizowała ducha oporu. "Na początku wojny nie można było pracować, nie było klientów, bo nie było nawet jak się poruszać. Ale potem ludzie zaczęli pytać o tatuaże, więc zorganizowaliśmy to wydarzenie" – zrelacjonował The Guardian 34-letni Alexander, który tatuuje już od ponad 10 lat.