To tu znajdziecie ostatnie okazy. Wrócicie z koszykami pełnymi grzybów

Połowa listopada to ostatni czas na to, by udać się na grzybobranie i wrócić z pięknymi (a następnie pysznymi) okazami. Jeżeli nie wiecie, gdzie możecie je jeszcze zdobyć, w sieci pojawiła się mapa, która odpowie na wszystkie wasze pytania. Poznajcie rady od najlepszych grzybiarzy. Koszyki w dłonie i do boju!