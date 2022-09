Gdzie nie wolno zbierać grzybów? Jest kilka wyjątków

Specjaliści przestrzegają. Jeśli wybierasz się na grzybobranie, o tym pamiętaj

Nawet najbardziej doświadczona osoba może mieć czasem problemy z szybkim rozpoznaniem gatunku. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jaki grzyb wypatrzyliśmy, nie zrywajmy go i szukajmy dalej. Nigdy nie zbierajmy tych okazów, których nie znamy.