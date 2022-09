To wtedy najczęściej zdradzamy. Oto lista powodów

Kolejnym najczęstszym powodem zdrady jest powrót do biura. W końcu, po długim okresie zalecanej pracy zdalnej, część pracowników wraca do modelu stacjonarnego. Poznawanie nowych osób w pracy jako powód do nawiązania romansu wskazało 21 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet.