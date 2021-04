Tomasz Kammel pochwalił się swoim domem w Monachium. Robi wrażenie?

- Za każdym razem ilekroć o tym myślę zdaje sobie sprawę, że mam w życiu mnóstwo powodów do wdzięczności, i że to naprawdę ważne by być wdzięcznym. Bliskim, rodzicom za wszystko dobre co dla mnie zrobili, przyjaciołom, niezwykłym ludziom, których spotkałem na swojej drodze. Jestem wdzięczny za to co przeżyłem, co widziałem, czego doświadczyłem. Dużo tego było i wiem, że jeszcze sporo będzie. I za to też będę wdzięczny. A wy? Zastanawiacie się czasem za co najbardziej jesteście wdzięczni? Napiszcie, jeśli macie ochotę się tym podzielić - napisał prezenter pod jednym z ostatnich zdjęć.