Tomasz Kammel uderza w antyszczepionkowców. Znowu wykorzystał mem

Jakiś czas temu prezenter i dziennikarz odniósł się do koronasceptyków, zwłaszcza tych, którzy podważają istnienie pandemii oraz nie wierzą w skuteczność szczepionek. Kammel kilkukrotnie zapewniał, że przestrzeganie wprowadzonych restrykcji i nakazów jest dobrym sposobem na walkę z koronawirusem, ale często spotykał się na opór. W końcu nie wytrzymał i sardonicznie podszedł do "teorii koronasceptyków".

Kammel wyśmiewa antyszczepionkowców

Dziennikarz nie mając już sił ani ochoty na wysłuchiwanie kolejnych podobnych do siebie teorii, zdecydował się na odwrócenie pseudonaukowych argumentów w żart. W tym celu skorzystał z krążącego w sieci mema, którym subtelnie sugeruje, co o tym wszystkim myśli.

"Ponieważ trochę już nie mam sił na takie dyskusje, postanowiłem go pocieszyć. Powiedziałem, żeby się cieszył, bo i tak jest lepiej niż 30 lat temu podczas szczepień na ospę. Wtedy wszczepiali dyskietkę... " - skwitował Kammel w poście.

Następnie wstawił mema, na którym widoczne są dwie dyskutujące ze sobą kobiety. Młodsza z nich patrzy na starszą i mówi: "Tu napisali, że mózg upiększa człowieka, a przecież mózgu nie widać". Na to starsza odpowiedziała: " Ale jak się go nie ma, to widać".