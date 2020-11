Tomasz Kammel uderza w Edytę Górniak. Chodzi o jej wypowiedź na temat statystów w szpitalach

Po tym, jak Edyta Górniak wypowiedziała się w sieci o pseudopandemii, w internecie zawrzało. Wokalistka uważa, że maseczki to kagańce, a COVID-19 to ogólnoświatowy spisek. Do jej rewelacyjnych poglądów odniósł się dziennikarz Tomasz Kammel. Wymownym gestem pokazał, co myśli o opinii artystki w temacie koronawirusa.

Tomasz Kammel uderza w Edytę Górniak (ONS.pl)