Tomasz Komenda zaczyna nowe życie. Kolejna ważna decyzja w jego życiu

Tomasz Komenda przeprowadzka

Dzięki tej wypowiedzi zgłosił się do niego Rafał Collins, który zaproponował mu nową posadę, która nie będzie obdzierała go z prawa do prywatności. - Zszokowała mnie wypowiedź Tomka Komendy o tym, że na myjni pracodawca go wykorzystywał. Niewiarygodne. Sam wiem, jak to jest, byłem wykorzystywany przez pracodawcę podczas pracy na zmywaku. Tomku, nie znamy się i nie mam do ciebie kontaktu, wobec czego napisze tutaj z nadzieją, że wiadomość do ciebie dotrze. Chce ci zaoferować spokojną, legalną, przyjemną i uczciwie opłaconą pracę. U nas zawsze dodatkowa para rąk się przyda, a ktoś taki jak ty zasługuje przynajmniej na spokój i porządną robotę. Zapraszam do nas" – zawrócił się do niego z pomocą swojego profilu na Instagramie.