Tomasz Lis i Hanna Lis mieli się pojednać. "Zrozumiał, że może na nią liczyć"

"Dzisiaj zamiast home office, hospital office. Sprawy sercowe. Pozdrowienia z kardiologii" – pisał 17 marca na Twitterze Lis. Od tej pory sporo zmieniło się w kraju – od 25 marca tylko w kilku przypadkach można nam wychodzić z domu. Wszystko po to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, a co za tym idzie: zahamować liczbę zachorowań.