Tomek Drzewiński: Wierzymy, że fotografia odzwierciedla rzeczywistość. Z tej pułapki korzystają propagandyści

Dominuje podobny, pozytywny ton - także w internecie. Wiralowo udostępniono m.in. zdjęcie kobiety w ukraińskim mundurze, wskazując, że to pierwsza dama, która jest gotowa bronić swojej ojczyzny. Fotografię opublikował nieznany szerzej użytkownik mediów społecznościowych. Po analizie okazało się, że było to zdjęcie żołnierki wykonane w 2021 roku w trakcie parady wojskowej. Nie wiadomo do końca, czy obraz trafił do sieci przypadkiem, czy była to zaplanowana komunikacja mająca za zadanie ocieplić wizerunek Zełenskiej.