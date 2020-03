WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Top 5 wiosennych stylizacji z ramoneską Jedna z najpopularniejszych kurtek wszechczasów, która od lat nie wychodzi z mody i co sezon wraca w odświeżonej wersji. Ramoneska tej wiosny po raz kolejny ma status najmodniejszego okrycia wierzchniego! Szukasz pomysłów na to, jak ją nosić? Przygotowaliśmy 5 nieoczywistych stylizacji na wiosnę z ramoneską w roli głównej! Ramoneska – jaką wybrać w tym sezonie? Jej rockowe wydanie zna każda z nas. Nic dziwnego, bo kultowa kurtka ramoneska pierwotnie była dedykowana motocyklistom. Obraz Marlona Brando w ramonesce i jeansach tak bardzo utrwalił nam się w pamięci, że przez lata legendarną skórzaną kurtkę nosiłyśmy w ten sam, dobrze znany sposób. T-shirt, denimowe spodnie, botki z klamerkami albo uwielbiane przez fanki Kurta Cobaina trampki Converse to najpopularniejsze elementy stylizacji z ramoneską. I choć ten zestaw sprawdza się bez względu na obowiązujące trendy, świat mody bez wątpienia potrzebował zupełnie nowego spojrzenia. Ramoneska już dawno przestała kojarzyć się wyłącznie z czarną skórzaną kurtką. Dziś do wyboru mamy praktycznie każdą możliwą wersję kolorystyczną – od pasteli po neony, a także ramoneski z zamszu czy lżejszego materiału. Takie kurtki możemy nosić nie tylko na rockowo! Subtelniejsze wersje ramoneski pasują do dziewczęcych sukienek, eleganckich koszul czy wieczorowych stylizacji z koronkami! – opowiada o aktualnych kolekcjach Karolina Górka z redakcji allani.pl. Jeśli więc właśnie stoisz przed wyborem ramoneski na wiosnę, przemyśl zakup tej zamszowej, np. w modnym odcieniu beżu lub brązu. Zastanów się też nad ramoneską w mniej oczywistym kolorze. Może różową, błękitną albo czerwoną? Wolisz czerń? W tym sezonie postaw na nietypowy krój. Miłą odmianą będzie czarna ramoneska oversize albo ta z przedłużoną talią i wiązanym paskiem w stylu lat 80. Największy wybór modeli znajdziesz tutaj: kurtki ramoneski. A jak je nosić, by było oryginalnie i stylowo? Sprawdź 5 niebanalnych propozycji! Mono-kolor, czyli ramoneska pod kolor stylizacji Jednokolorowe total-looki od kilku sezonów podbijają fashion-weeki, a topowe influencerki udowadniają, że nawet ubrana od stóp do głów w neutralny beż możesz przykuwać uwagę nienagannym stylem. W takich zestawieniach perfekcyjnie sprawdzają się ubrania o wyrazistych krojach i fakturach, dlatego strzałem w dziesiątkę będzie ramoneska. Beżową możesz zestawić chociażby z beżową dzianinową bluzką, piaskowymi spodniami z szeroką nogawką i sneakersami w odcieniach karmelu. Czarna doskonale zagra z czarną sukienką z koronki i klasycznymi czarnymi szpilkami. A szara, zamszowa, będzie idealna do popielatego dresu i białych trampek. Ramoneska + sukienka – na co dzień i od święta Łączenie ramoneski z sukienkami to dla większości z nas nic nowego, ale w tym sezonie ciężką czarną skórę warto zastąpić subtelniejszą, zamszową kurtką w jasnym kolorze. Beżowa, szara, błękitna czy różowa ramoneska sprawdzi się zarówno w stylizacji z kwiecistą midi i modnymi sneakersami, jak i z efektowną maxi na wesele czy inną uroczystą okazję. Ramoneska w stylizacji do pracy Skórzana kurtka z powodzeniem zastąpi też marynarkę w eleganckiej stylizacji z koszulą. Jeśli chcesz, by look spełniał zasady dress code'u, zadbaj o to, by jego baza składała się z klasycznych elementów garderoby. Perfekcyjnie sprawdzą się więc: cygaretki w neutralnym kolorze, np. szarości,

biała koszula oversize,

minimalistyczna, ołówkowa spódnica midi,

biała koszula oversize, minimalistyczna, ołówkowa spódnica midi, dopasowana, wizytowa sukienka. Obowiązkowe dodatki? Zabudowane szpilki, które dodadzą stylizacji klasy, a także torebka-kuferek o prostej, sztywnej formie. Kropką nad i będą takie akcesoria, jak zegarek na delikatnym, skórzanym pasku czy małe kolczyki. Stylizacja z ramoneską w klimacie lat 70. Lubisz się wyróżniać? Zainspiruj się modnymi w tym sezonie latami 70. i połącz ramoneskę z jeansowymi dzwonami, dopasowanym golfem albo koszulą oversize w stylu hippie z kwiatowymi haftami. Dobrym wyborem będzie też niebieska, jeansowa spódnica, a w dodatkach sprawdzą się kowbojki i torby z frędzlami. Must have? Zamsz – nieodłączny element outfitów w klimacie tamtych czasów! Ramoneska i jeansy – jak urozmaicić klasyczny look? Miłośniczki modowej klasyki mogą z kolei eksperymentować z kultowym połączeniem ramoneski i jeansów. Wskazane będą nie tylko tradycyjne zestawy z błękitnymi spodniami, koszulką z nazwą ulubionego zespołu i trampkami, ale też wszelkie wariacje na temat jeansów, np. spodnie w oryginalnym kolorze czy nietypowym kroju. Klasyczną czarną ramoneskę możesz zastąpić modną kurtką oversize. Plusy? Taka ramoneska nie tylko świetnie wygląda, ale też jest niesamowicie wygodna, nawet, gdy zarzucisz ją na grubszą bluzę z kapturem czy sweter!