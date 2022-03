Trenowała codziennie przez okrągły rok. Po eksperymencie zmieniła podejście do ćwiczeń

Sun przez kwarantannę związaną z zachorowaniem na COVID-19 szukała zajęcia, które pomoże jej przetrwać domową izolację. Lindzie zaczęło brakować aktywności fizycznej, do której była przyzwyczajona. Z tego też powodu postanowiła, małymi krokami, wracać do formy. Wtedy narodził się pomysł, aby wypróbować, jakie skutki będzie miał codzienny trening, dzień w dzień, przez okrągły rok. W trakcie kolejnych tygodni influencerka dowiedziała się wielu rzeczy na temat własnego ciała, zdrowia psychicznego raz podejścia do życia. Wszystkim podzieliła się z fanami w sieci.