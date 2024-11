Wsyp łyżeczkę do wody. Storczyki rozkwitną na całą zimę

Sposób ten polega na stworzeniu mieszanki z dodatkiem jednej łyżeczki żelatyny. Jest ona bogata w azot, składnik niezbędny do zdrowego wzrostu roślin, szczególnie dla ich korzeni. To właśnie dzięki niemu storczyki mają silniejsze korzenie i są lepiej przygotowane do kwitnienia. Azot wspiera także budowę nowych tkanek, co oznacza, że odpowiednio odżywione rośliny będą zdrowsze i bardziej odporne na niekorzystne warunki.