Podlewaj tym wywarem. Paprotki będą uginać się od liści

Podlewanie herbatą paprotki to świetne rozwiązanie. Kwiat bujnie wyrośnie

Jak dbać o paprotki, aby rosły bujnie? Wystarczy regularnie stosować naturalną odżywkę, bardzo lubianą przez te kwiaty - czyli po prostu podlewać je herbacianym wywarem. Najlepiej stosować do tego ostudzony i niezbyt mocny napar z czarnej, niearomatyzowanej herbaty. Będzie miał on dobroczynny wpływ na liście rośliny, które błyskawicznie zaczną rosnąć. Możemy też wykorzystać herbaciane fusy - świetnie sprawdzą się one jako nawóz, który rozłożymy w doniczce. Będzie on pochłaniać wilgoć, a jeśli wymieszamy go z ziemią, również spulchniać glebę.