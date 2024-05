Trudno ją rozpoznać. Na planie teledysku wyglądała jak nie z tej ziemi

Doda od miesięcy zapowiada koniec kariery. Jednak już wiadomo, że wystąpi na Polsat Hit Festiwal 2024 , który odbędzie się w 24-25 maja w Sopocie. Dodatkowo światło dziennie ujrzał właśnie teledysk do piosenki "Nie żałuję" ze Smolastym . To już drugi utwór tego duetu – w zeszłym roku w radiu nagminnie leciało "Nim Zajdzie Słońce".

"Jeśli chodzi o teledysk, jest on naprawdę jednym z lepszych, jaki ostatnio wyszedł. (...) Widać, że włożyłaś w niego dużo pracy i zaangażowania, a to się ceni!", "Kobieto, zadziwiasz za każdym razem", "Nie mogę oczu oderwać. Cudowne, zjawiskowe arcydzieło", "Wow, ale odlot", "To jest sztos kochana" – piszą zachwyceni fani Dody w sekcji komentarzy pod postem.