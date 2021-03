Trymer do brwi. Jeden przyrząd, który zadba o piękną oprawę oczu

Brwi są nieodłącznym elementem oprawy oczu. Zadbane włoski na łuku brwiowym są podstawowym elementem, który rzutuje na całościowy wygląd oczu. Pomocnikiem w utrzymaniu tego naprawdę istotnego detalu jest trymer do brwi. Ten niepozorny przyrząd poradzi sobie z niesfornymi brwiami w mgnieniu oka.

Jeśli lubisz mieć zawsze perfekcyjnie przygotowane brwi, ale nie lubisz bawić się pęsetą i masz problem z bólem podczas wyrywania, koniecznie sprawdź trymer. Będziesz mogła zapomnieć o nierównych brwiach czy odstających włoskach. Użycie tego przyrządu jest bajecznie proste i będziesz zachwycona z efektu.

Trymer do brwi – dlaczego warto?

Używanie trymera do brwi pozwoli na szybką i wygodną regulację włosków, a przy okazji nie będzie ingerować w skórę. Przyda się zarówno kobietom, jak i mężczyznom, bo pozwoli na drobne poprawki w kształcie brwi. Oprócz tego pozwala na wyrównanie ich naturalnej linii albo ułatwia ekspresowe pozbycie się kilku włosków bez bólu. Trymer do brwi nie pozostawia zaczerwienionych miejsc na skórze, a także nie powoduje ranek.

Trymer do brwi – czym właściwie jest?

Trymer do brwi to nic innego jak niewielkich rozmiarów maszynka służąca do golenia o ergonomicznym kształcie dopasowanym do łuku brwiowego. Dzięki zdecydowanie ułatwia usunięcie niechcianych włosków dokładnie w taki sposób, w jaki golimy inne miejsca na ciele. Zdecydowaną zaletą trymera do brwi jest jego cena, kosztuje kilka złotych. Wymaga regularnej wymiany, ponieważ podobnie jak klasyczna maszynka, szybko się stępia.

Trymer do brwi – co z elektrycznym modelem?

Jeśli wolisz wariant droższy, ale za to bardziej ekologiczny, zdecydowanie lepszym wyborem jest elektryczny trymer do brwi. Najdroższe modele kosztują nawet 100 złotych, ale ma to sens, ponieważ są one urządzeniami wielofunkcyjnymi. Dzięki różnym końcówkom można wykorzystać je do golenia miejsc intymnych, uszu czy włosów w okolicach nosa. Takie trymery do brwi umożliwiają nawet regulację długości włosków, dlatego będziesz mogła eksperymentować z różnymi możliwościami związanymi z kształtem brwi.

Trymer do brwi – jak go używać?

Nie musisz zastanawiać się nad tym, jak działa trymer do brwi, bo nie jest to skomplikowane. Przyłóż jego końcówkę tnącą do skóry, po czym łagodnie przejedź nim w odpowiednim kierunku. Dla lepszego efektu, poprowadź trymer pod włos. Jeśli nie wiesz do końca, jaki kształt najlepiej do Ciebie pasuje, możesz dokupić specjalną nakładkę do obrysowania idealnego zarysu, co ułatwi zadanie. Po użyciu trymera do brwi zastosuj do włosków preparat na bazie naturalnych olejków. Gdy już po kilku próbach zapoznasz się z działaniem przyrządu, na pewno nie będziesz chciała wrócić do pęsety.

Włoska babka oanettone. Sekret mediolańskiego przysmaku z XV w.