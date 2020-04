Pielęgnacja brwi w domu. Teraz masz czas, aby zadbać i wyregulować brwi dla pięknego efektu

Jak pielęgnować brwi w domu – zacznij od kształtu

Jeżeli dotychczas regulowałaś swoje brwi u kosmetyczki, masz już nadany kształt, teraz wystarczy pozbyć się włosków, które odrosły poza pożądany zarys. Natomiast, jeśli chcesz dopiero nadać im odpowiedni wygląd, to powinnaś zrobić to bardzo precyzyjnie. Chcąc zacząć pielęgnację brwi w domu, koniecznie rozpocznij regulację włosków po kąpieli, gdyż będziesz odczuwać mniejszy ból podczas ich wyrywania. Przygotuj pęsetę, kredkę do brwi oraz ołówek. Na początek przyłóż ołówek do twarzy, aby jeden koniec dotykał nosa, a drugi wewnętrznego kącika oka. Zaznacz kredką miejsce, gdzie ołówek krzyżuje się z łukiem brwiowym. Następnie przesuń koniec ołówka w stronę zewnętrznego kącika i ponownie zaznacz miejsce przecięcia z łukiem.