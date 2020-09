Tusz za 9 zł. Ten kosmetyk to hit, który podkręca rzęsy lepiej niż mascary z wyższej półki

Jeśli nie masz jeszcze swojego ulubionego tuszu do rzęs, który sprawdzi się przy każdej okazji, ma dobry, naturalny skład, a przy tym podkręca rzęsy lepiej niż zalotka czy drogie mascary z wyższej półki – dobrze trafiłaś. Tusz marki własnej sieci drogerii Rossmann spełnia wszystkie te warunki, a dodatkowo jest właśnie w promocji.

Wyprzedaż w Rossmannie. Tusz do rzęs XXL Curl Alterra to hit

Choć tusz XXL Curl marki Alterra wygląda niepozornie, warto dać mu szansę i przekonać się do jego działania na własnych rzęsach. Jak wskazuje nazwa, jego celem jest maksymalne podkręcenie włosków i uzyskanie efektu firanki. Już jedna warstwa kosmetyki sprawi, że rzęsy będą wyraźnie uniesione, lekko wydłużone i pogrubione, bez efektu sztuczności.

Dla takiego efektu warto się pospieszyć – promocja trwa do 30 września 2020 r., później tusz będzie dostępny w regularnej cenie 14,99. W tej chwili nie jest on dostępny w sklepie internetowym Rossmann, jednak łatwo znaleźć go w jednej ze stacjonarnych drogerii.