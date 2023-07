Tym razem przesadziła. Na nogach miała tylko "hot pants"

Uwielbia to, czego inni nie znoszą

Odkąd w trendach zadomowił się kamp, wszystko co groteskowe, brzydkie, tandetne, nacechowane ironią i naznaczone niechlubną przeszłością - okazuje się "ładne" i szczególnie pożądane przez gwiazdy. Heidi Klum to ekspertka w dziedzinie ekstrawagancji, której podoba się zazwyczaj to, co "reszta świata" uznałaby za niestosowne.