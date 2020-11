Tymon Tymański jest biseksualny. Napisał o tym otwarcie

Tymon Tymański zrobił coming out

Szwajcarską audycję nagłośniły inne zagraniczne media takie jak "The Guardian". Tymon Tymański stwierdził, że to oczywiste, że kompozytor był osobą biseksualną. Sam również przyznał, że interesuje się tą samą płcią.

Muzyk dał do zrozumienia, że nie należy tratować orientacji jako jednoznacznego zainteresowania jedną płcią.

"Chopin był gejem? Nie - po prostu był biseksualny. Jak Lou Reed, David Bowie... Ja... I spora większość z Was, homofoby" - napisał.

Jeden z internautów zapytał, czy Tymański potwierdzi to jakimiś badaniami.

""Większość z Was" - Tymonie Tymański, robiłeś jakieś badania, które to potwierdzają?" - czytamy.

Uczony, o którym napisał Tymon Tymański i jego współpracownicy, przeprowadzili ponad 10 tys. rozmów z dorosłymi mężczyznami i kobietami na temat ich praktyk seksualnych. Uważa się, że te badania doprowadziły do zapoczątkowania rewolucji seksualnej. Kinsey opracował m.in. własną skalę, która pozwalała człowiekowi określić się w odpowiednim spektrum od heteroseksualności do homoseksualności. Kinsey jako jeden z pierwszych stwierdził, że człowiek nie jest w stanie ograniczyć się wyłącznie do tych dwóch opcji.