Wyznała prawdę o związku. "Od Sylwestra zaczęłam u niego mieszkać"

Otwarcie przyznali też, że rozmawiają o kolejnych krokach w związku i o dzieciach. - Czy będą mówić najpierw po ukraińsku, czy po polsku, czy po angielsku, czy po rosyjsku? Także po prostu czasem jak nie mamy co robić, to sobie tak planujemy to wszystko w ten sposób - dzieliła się wątpliwościami Miller, która - podobnie jak jej partner - pochodzi z Ukrainy.