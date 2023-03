Ujawniła diagnozę. W dniu urodzin przekazała smutne wieści

Pobrali się po roku znajomości. - Mój mąż tak mnie oczarował, że szybko zmieniłam nazwisko. (...) To, że śpiewam, jest wyłącznie jego zasługą. (...) My przez wiele lat żyliśmy beztrosko, ale w momencie, w którym wiedziałam, że jestem w ciąży, nagle dostałam takich skrzydeł. Byłam dosyć późną matką, jak na tamte czasy, Karolinka urodziła się, jak miałam 36 lat. Nagle okazało się, że to jest taka śruba, takie spełnienie wszystkiego, to było dopełnienie szczęścia - wspominała w rozmowie z portalem Aleteia.