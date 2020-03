Ukrainiec wykorzystywał uczennice w Bursie. Kuratorium przeprowadziło kontrolę

Pod koniec ubiegłego roku pijany mężczyzna miał, na terenie Bursy w Białej Podlaskiej, przemocą doprowadzić nastoletnie dziewczyny do czynności seksualnych. Przeprowadzona kontrola wykazała, że bursa prowadzi usługi hotelowe. Nielegalnie.

11 listopada 2019 roku w Bursie Szkolnej nr 1 w Białej Podlaskiej pochodzący z Ukrainy Ihor B. będąc pod wpływem alkoholem miał z użyciem przemocy doprowadzić małoletnie uczennice do poddania się innej czynności seksualnej. Ponadto mężczyzna miał nakłaniać nastolatki do spożywania alkoholu.

Agnieszka Wawryniuk, dyrektor placówki przyznaje, że takie zdarzenie miało miejsce. "Jedna z dziewczyn, o których mowa, jest narodowości ukraińskiej. Mówiła nam, że utrzymywała kontakt z tym panem, bo są krajanami, którzy chcieli ze sobą porozmawiać. Co dokładnie zaszło, wyjaśni sąd. My dokładnie nie wiemy, bo dziewczyny ciągle mówią coś innego" - stwierdziła w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.

Dyrektorka placówki tłumaczy, że wszyscy goście hotelowi Bursy musieli zapoznać się z regulaminem, w którym było wyraźnie zaznaczone, że nie mogą mieć kontaktu z młodzieżą. "To samo wiedziała młodzież, a mimo to dziewczęta, choć miały zakaz wchodzenia do kuchni w części hotelowej budynku, weszły tam" - mówi Agnieszka Wawryniuk. "Teraz mówią, że czują się winne, bo same zainicjowały taki kontakt z tym panem" - dopowiada.