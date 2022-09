Ukrainka ujawniła pytanie, które zadają rosyjscy żołnierze. "Robią to zawsze"

Skąd nawiązanie do nazistów?

Jak donosi "New York Times", pytanie żołnierzy nawiązuje do rosyjskiej propagandy, która kłamliwie przedstawia Ukrainę jako kraj pełen nazistów. To ma zmotywować Rosjan do walki. Dziennik ujawnił, że wysiłki na rzecz rozpowszechniania dezinformacji wzrosły do ​​"bezprecedensowego poziomu". Jeffrey Veidlinger, profesor historii i studiów judaistycznych na Uniwersytecie Michigan powiedział, że chociaż twierdzenie to jest całkowicie fałszywe, wielu Rosjan w to wierzy.