Ukryta funkcja garnków. Nie każdy o niej wie

Mycie pokrywki w zmywarce

Nie każdy element garnka jest odpowiedni do mycia w zmywarce. Garnki same w sobie często nie są przeznaczone do umieszczenia w tym urządzeniu. Dotyczy to głównie tych, które posiadają drewniane części. To samo dotyczy pokrywek. Jeśli mają one uchwyty wykonane z drewna, nie powinny być myte w zmywarce.