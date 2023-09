Umówiła się na przygodę na jedną noc. "Seks to były dwie minuty"

Zosia podjęła decyzję o zaangażowaniu się w one night stand (ONS) trzykrotnie. - Doświadczenie to pozostawiło we mnie traumę, z którą borykam się do dzisiaj - wyznała w rozmowie z Wirtualną Polską. - Kiedy spotykasz kogoś po raz pierwszy i natychmiast przechodzisz do etapu rozbierania się, poziom zakłopotania jest astronomiczny. Było to tak niezręczne, że przeradzało się w dyskomfort, a nawet strach.