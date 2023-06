Umówiłam się na pokaz oczyszczacza do wody. "Dalej chce pani to pić?"

Na tę samą sztuczkę nabrała się babcia Tomasza. - Przyszedłem do jej mieszkania i zauważyłem sprzęt o sporych gabarytach. Powiedziała, że to oczyszczacz wody. Gdy podała jego cenę, złapałem się za głowę - opowiada. Kobieta zaprosiła do mieszkania sprzedawcę, który wyjaśnił jej, że pije zanieczyszczoną wodę.