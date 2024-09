Zwiększa ryzyko raka jelita. Onkolog odradza konsumpcji

Według analiz z 2023 roku, w ciągu ostatnich trzech dekad liczba młodych ludzi, u których zdiagnozowano nowotwory, wzrosła o 25 proc. w Wielkiej Brytanii i o 80 proc. na całym świecie. Brytyjscy lekarze, którzy na co dzień zajmują się badaniami nad rakiem, uważają, że główną przyczyną tak drastycznego wzrostu jest spożywana żywność. Wymienili kilka produktów, których powinniśmy unikać, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka.

Zdaniem prof. Charlesa Swantona, onkologa z Cancer Research UK, wszystko sprowadza się do diety.

Podczas przemówienia na American Society of Clinical Oncology wyjaśnił, że przeprowadzono badania, które pokazały, że u niektórych osób z wczesnym rakiem jelita grubego mógł on zostać "zainicjowany" przez bakterię w jelitach. Jest ona spotykana u osób, które stosują dietę o niskiej zawartości błonnika, przy dużych dawkach cukrów.

