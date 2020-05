Uroczy warkocz wodospad. Ciesz się z lekkiej i dziewczęcej fryzury na co dzień

Warkocz wodospad to jedna z wersji plecionych fryzur, która stanowi nowoczesną wersję dobieranego warkocza . Jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku całe uczesanie ma przypominać efekt spływającej wody. Chcąc uzyskać podobne uczesanie, należy pamiętać o istotnej technice zaplatania. Jeśli chcesz osiągnąć podobny warkocz wodospad, w poniższej części znajdziesz pomocą instrukcję.

Warkocz wodospad i różne możliwości fryzury

Jak już wiesz, istotną kwestią związaną z warkoczem wodospadem jest technika zaplatania. Przy każdym pełnym zapleceniu należy ominąć dolne pasmo włosów, w ten sposób uzyskasz efekt spływającej wody. Pamiętaj, że warkocz wodospad oprócz uniwersalności, charakteryzuje się także tym, że może być zapleciony na wielu typach włosów. Splot jest możliwy do wykonania nawet na krótszych pasmach, ale posiadaczki włosów cienkich powinny uważać. Ze względu na to, że dolna partia pasm przy warkoczu wodospadzie nie jest podpinana, fryzura może się zniszczyć podczas intensywnej aktywności fizycznej. Takie uczesanie świetnie sprawdzi się jako fryzura ślubna – wówczas warto pomyśleć o ozdobach. Na co dzień warkocz wodospad zachwyci lekkością, gdy zostanie wykonany w luźniejszym splocie.