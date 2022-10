Serum do twarzy to kosmetyk, który powinien być jednym z najważniejszych kroków w naszej codziennej pielęgnacji twarzy. Serum ma znacznie silniejsze działanie od kremu w związku z czym, znacznie szybciej zobaczymy pierwsze efekty jego regularnego stosowania. Aby jednak móc cieszyć się z zadowalających rezultatów, musimy dobrać serum do potrzeb naszej skóry. Jak wybrać dobre serum do twarzy? Jak je stosować?

Serum do twarzy – co to jest?

Serum do twarzy to kosmetyk, który jest o wiele silniejszy od kremu ze względu na wyższe stężenie składników aktywnych znajdujących się w jego składzie. Serum zazwyczaj ma konsystencję wodną lub wodno-żelową i jest lżejsze, dzięki czemu dociera do najgłębszych warstw skóry. Nawet mała ilość skoncentrowanego preparatu ma wysokie stężenie składników aktywnych. W efekcie serum poprawia kondycję naszej skóry o wiele szybciej niż innego rodzaju kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

Jakie serum do twarzy wybrać?

Wybór dobrego serum do twarzy nie jest prostym zadaniem. Kosmetyk ten działa mocniej na skórę, dlatego też bardzo istotne jest dopasowanie zawartych w nim składników aktywnych do naszych oczekiwań, potrzeb oraz typu skóry.

Jakie są rodzaje serum do twarzy?

W ofercie sklepów z kosmetykami, wśród tych do pielęgnacji twarzy, znajdziemy kilka rodzajów serum: serum nawilżające do twarzy – powinno zawierać substancje aktywne o działaniu silnie nawilżającym, np. kwas hialuronowy, mocznik, gliceryna,

serum z antyoksydantami – będzie to głównie serum do twarzy z witaminą C, czyli składnikiem, który działa przeciwzmarszczkowo, wygładzająco i redukuje przebarwienia,

serum przeciwzmarszczkowe – w jego składzie powinny znaleźć się składniki odpowiadające za pobudzenie skóry do odnowy, np. retinol, koenzym Q10, witamina C, peptydy,

serum witaminowe – o działaniu nawilżającym i zmiękczającym, pozwalającym odzyskać skórze blask,

serum normalizujące do cery problematycznej – głównie są to preparaty dla posiadaczek cery trądzikowej, tłustej lub mieszanej. Takie serum powinno mieć w swoim składzie m.in. niacynamid, cynk, kwas felurowy lub azelainowy czy zieloną herbatę,

serum wyrównujące koloryt skóry – z witaminą C lub witaminą E.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze serum?

Przy wyborze serum do twarzy musimy także zwrócić uwagę na kondycję naszej cery oraz typ skóry. Najlepsze serum do twarzy to takie, które zostanie indywidualnie dobrane do naszych potrzeb.

Do cery suchej i odwodnionej warto postawić na serum do twarzy ze składnikami o działaniu silnie nawilżającym, tj. kwasem hialuronowym, gliceryną, mocznikiem, witaminą B5, czy ceramidami, które dobrze sprawdzą się również w przypadku cery wrażliwej.

Z kolei dobre serum do twarzy dla cery tłustej, mieszanej czy cery trądzikowej powinno charakteryzować się składnikami o działaniu złuszczającym i matującym, regulującym nadmiar sebum, zmniejszającym widoczność porów oraz niwelującym stany zapalne. Warto wówczas postawić na serum z niacynamidem, cynkiem, kwasami AHA, BHA i PHA, retinolem oraz kwasem azelainowym.

Z kolei najlepsze serum o działaniu silnie przeciwzmarszczkowym to m.in. serum z retinolem, który jest najskuteczniejszą substancją anti-aging w kosmetyce. Oprócz złuszczenia martwych komórek retinol dodatkowo stymuluje produkcję włókien kolagenowych odpowiadających za jędrność i elastyczność skóry. W serum przeciwzmarszczkowym możemy znaleźć także witaminę C i E, peptydy, koenzym Q10 oraz śluz ślimaka.

Do cery matowej, pozbawionej blasku i z przebarwieniami, warto natomiast wypróbować serum do twarzy z witaminą C, witaminą E, witaminą B3, arbutyną, kwasem felurowym oraz kwasami AHA, PHA i BHA, które delikatnie złuszczają naskórek.

Jak stosować serum do twarzy?

Serum możemy stosować zarówno rano, jak i wieczorem, niemniej jednak w trakcie snu nasza skóra regeneruje się silniej, dlatego też lepszym pomysłem będzie stosowanie serum na noc.

Nałożenie serum do twarzy rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia skóry z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W następnym kroku tonizujemy twarz tonikiem, którego zadaniem jest przywrócenie naszej skórze odpowiedniego poziomu pH. W następnym kroku nakładamy serum do twarzy. Warto wówczas poczekać kilkanaście minut, aby serum całkowicie się wchłonęło. Dopiero po tym czasie, możemy przystąpić do nakładania ulubionego kremu do twarzy.

Jak często stosować serum do twarzy? Producenci kosmetyków zalecają, by serum stosować codziennie. Nie będzie to jednak dotyczyć wszystkich kosmetyków, ponieważ na niektóre z nich, np. retinol, musimy zbudować tolerancję. To samo dotyczyć będzie serum z wyższym stężeniem substancji aktywnych. Stosując silne serum, warto zacząć od nakładania produktu 2-3 razy w tygodniu i dopiero na podstawie obserwacji tego, jak nasza skóra reaguje na dany preparat, będziemy mogły stopniowo zwiększać częstotliwość nakładania serum.

Ponadto warto pamiętać, że nasza skóra może przyzwyczaić się do składników aktywnych zawartych w serum. Warto więc obserwować, jak nasza skóra zachowuje się po długotrwałym stosowaniu danego kosmetyku. Dobrym pomysłem jest też stosowanie dwóch serum zamiennie, które w połączeniu dadzą nam jeszcze lepsze efekty. Niemniej jednak wówczas należy pamiętać, że niektórych składników, np. czystej postaci witaminy C (kwas askorbinowy) i niacynamidu nie należy ze sobą łączyć.

