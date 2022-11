Kolor oczu to znak szczególny. A kiedy jest tak rzadko spotykany, jak szary , dodaje poczucia wyjątkowości. Mimo, że kojarzy się z szarą myszką, a niekiedy przypisywany jest pozbawionym wyrazistości tłumom - w przypadku oczu szarych, jawi się w zupełnie innym świetle. Oczy szare mają w sobie głębię i tajemnicę . Co mówią o człowieku? Z jakimi barwami żyją w najlepszej relacji? Dlaczego szaroocy powinni zawsze chodzić w okularach przeciwsłonecznych? Zaraz dowiesz się wszystkiego o oczach szarych.

Według dawnych wierzeń, przypisuje się szarym oczom znaczenie dość dwutorowe. Wśród przesądów dominuje twierdzenie, że szare oczy u kobiet stanowią o ich chciwości, zaś u mężczyzn - o ich szczególnej wierności. Z jednej strony to kolor tęczówki osób kreatywnych , a z drugiej skrytych i nieufnych . Przypisuje się osobom z szarymi oczami cechy takie jak czułość, wrażliwość, brak poczucia humoru, a także trudności w nawiązywaniu relacji.

Czy szare oczy są rzadkie? Zdecydowanie tak. Szare tęczówki posiada jedynie 2% ludzi na świecie. A to oznacza, że oczy szare są drugimi, tuż po niecałym procencie zielonookich, najrzadziej występującymi w populacji ludzkiej.

To, ile ludzi ma szare oczy, a właściwie jak niewiele osób może pochwalić się tą niezwykłą barwną - nie jest tak odczuwalne na terach Europy , gdzie dominują oczy szare, niebieskie, zielone i piwne.

Sytuacja na pozostałych kontynentach wygląda zupełnie inaczej, a statystyki mówią same za siebie - najwięcej ludzi na świecie ma oczy koloru brązowego . Ile? Aż 90% populacji ludzkiej to osoby z brązową tęczówką w najróżniejszych odcieniach.

Szary kolor oczu powstaje, gdy do zmieszania dochodzą geny kodujące zielony i niebieski kolor oczu . To nie oznacza, że brak w nich pigmentu brązowego. Występuje jednak w niewielkiej ilości przyjmując formę małych, brązowych plamek lub wąskiej obwódki okalającej źrenicę.

Zastanawiasz się czy między szarymi oczami, a kolorem włosów lepiej wypadnie kontrast czy może jasny entourage? To zależy od wielu czynników. Jeśli oprawa szarych oczu jest dość ciemna , tęczówka doskonale sprawdzi się w towarzystwie ciemnych brązów z tonami czerwonymi, rudymi, a nawet różowymi. Kiedy skóra jest dość jasna, podobnie jak oprawa szarych oczu – lepiej przebierać wśród jasnych i pośrednich kolorów włosów. Zbyt ciemne mogłyby łatwo przytłoczyć subtelną urodę.

Przyjrzyj się w świetle dziennym barwie swoich żył na nadgarstku. Jeśli wpadają w tonację niebieską - prawdopodobnie jesteś typem chłodnej urody z oczami szarymi, do które pasuje zimny blond, gorzka czekolada i brąz z różowym połyskiem . Kiedy przez skórę przebija się jednak odcień zielony – posiadaczkę ciepłego typu urody z oczami szarymi fantastycznie dopełn i rudość, słomiany blond i czerwony brąz .

Oprócz walorów wizualnych i głębi spojrzenia, jakie niosą ze sobą oczy szare - właściciele szarych tęczówek, a także niebieskich i zielonych mogą pochwalić się wyższym progiem bólu . Badania naukowe wykazują, że osoby z najciemniejszą tęczówką mają najniższą tolerancję na ból. Analiza dotyczyła obserwacji kobiet z niebieskimi i szarymi oczami podczas porodu, które przeszły go znacznie łagodniej.

