Pokazała nowy sposób na nakładanie różu, bez różu! To zmienia wszystko

Twarz, która upiększona jest różem do policzków, wygląda zdrowo i promiennie. Co, jeśli nie masz przy sobie tego kosmetyku, a pragniesz poprawić swój makeup? Mamy dla ciebie świetny trik na rumiane policzki bez użycia różu.

Róż do policzków jest kosmetykiem, który sprawia, że twarz wygląda zdrowo i dziewczęco. Kobiety lubią z niego korzystać, ponieważ nawet gdy są zmęczone, po jego użyciu twarz wygląda promiennie. Ponadto z jego pomocą można konturować twarz i uwydatnić kości policzkowe. Użycie różu do policzków może też optycznie wyszczuplić buzię. Pewna tiktokerka pokazała genialny patent na rumiane policzki bez użycia tego popularnego kosmetyku. Z czego korzysta?

Różowe policzki bez użycia różu

Tiktokerka publikująca pod pseudonimem @theglambelle na swoim kanale dzieli się urodowymi beauty hackami. Tym razem pokazała genialny patent na nakładanie różu...bez różu. By sprawić, by policzki były rumiane, wykorzystała konturówkę do ust i podkład. Kredką narysowała szlaczki w miejscu, gdzie powinien być zaaplikowany róż i nałożyła na to odrobinę podkładu w kolorze skóry. Nie blendowała produktów, lecz lekko wklepywała je w skórę. Efekt był zachwycający. Jej skóra w sekundę stała się promienna, a twarz wyglądała na wypoczętą.

Dzięki temu makeup będzie spójny

Ten trik skradł serca wielu kobiet. Internautki komentowały nagranie, zachwycając się efektem. "Twoja skóra jest piękna i promienna"; "Wyglądasz pięknie"; "Muszę spróbować" - pisały pod postem. Jedna z pań napisała, że ten trik nie jest dla niej nowością. Już wcześniej podpatrzyła go u babci: "Moja babcia tak robiła, by róż zawsze pasował do koloru ust" - skomentowała.

