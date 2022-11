Na którym palcu nosić pierścionek zaręczynowy? To zależy od kilku czynników

Pierścionek zaręczynowy nie jest zwyczajnym elementem biżuterii. Kobiety, które go otrzymały noszą go na co dzień i niechętnie zostawiają go w szkatułkach. To dlatego, że jest symbol wielkiego uczucia. Dla wielu kobiet jest najważniejszym prezentem, jaki kiedykolwiek otrzymały w życiu. Nic dziwnego, że pytań dotyczących tej szczególnej biżuterii jest tak wiele. Na którym palcu go nosić i jak pielęgnować by nigdy nie stracił swojego blasku? Odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania.

Rytuał wręczania pierścionka zaręczynowego ma ciekawą historię, którą warto poznać. Już w starożytnym Egipcie, mężczyzna, który chciał poślubić kobietę, prezentował jej pierścień. Jednak biżuteria, którą chciał podarować wybrance serca, nie była tak piękna, jak ta, którą obecnie widzimy na dłoniach wielu kobiet. Był on wykonany ze zwykłego drutu. Nie minęło dużo czasu, a zaczęto wykorzystywać do tego bardziej szlachetne materiały, takie jak złoto, brąz, srebro czy kość słoniowa. Pierścionki zaręczynowe stały się popularne dzięki papieżowi Innocentemu III, który ustanowił w XIII wieku prawo, na mocy którego między zaręczynami a ślubem musiał nastąpić okres narzeczeństwa. To właśnie pierścionki miały symbolizować ten szczególny czasu w życiu przyszłych małżonków.

Na którym palcu nosi się pierścionek zaręczynowy przed ślubem?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: na którym palcu nosi się pierścionek zaręczynowy w Polsce? Kobieta, która właśnie otrzymała taki dowód miłości, powinna wiedzieć, że ten element biżuterii powinien znaleźć się na prawej dłoni, a dokładnie na palcu serdecznym. Jest jednak jedno "ale" - nie we wszystkich państwach panuje ten sam zwyczaj. Jak to mówią "co kraj, to obyczaj".

Tak samo, jak w Polsce, na prawej dłoni pierścionki zaręczynowe noszą obywatelki Niemiec, Japonii, Rosji i Austrii. Inaczej jest m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech, w Egipcie, na Węgrzech i w Hiszpanii. Tam przyszłe mężatki noszą go na lewej dłoni.

Na którym palcu nosi się pierścionek zaręczynowy po ślubie?

Czy wszystko zmienia się po ślubie? Gdy na palcu pojawia się obrączka, wiele kobiet zastanawia się, jak nosić pierścionek zaręczynowy. Rozwiewamy wszystkie wątpliwości. Część kobiet zakłada obrączkę na serdeczny palec prawej dłoni, nie zdejmując uprzednio pierścionka zaręczynowego. Noszona w ten sposób biżuteria prezentuje się bardzo efektownie i jest pamiątką, dzięki której codziennie wspominają najpiękniejsze w życiu dni.

Wprawdzie w dzisiejszych czasach nikogo to nie dziwi, ale warto zaznaczyć, że noszenie pierścionka zaręczynowego i obrączki na tym samym palcu nie jest zgodne z tradycją. Po spotkaniu po ceremonii zaślubin symbol zaręczyn, który otrzymałyście od ukochanego, powinien ustąpić miejsca obrączce. Zwyczaj głosi, że pierścionek zaręczynowy po ślubie przekładamy na palec serdeczny u lewej dłoni. Teraz już wiesz, na którym palcu nosi się pierścionek zaręczynowy i obrączkę.

Jak dbać o pierścionek zaręczynowy?

Na pierścionku zaręczynowym, tak jak innej biżuterii, którą nosimy na palcach i towarzyszy nam podczas wykonywania codziennych obowiązków, mogą pojawiać się różnego rodzaju zabrudzenia i delikatne rysy. Jego nieprawidłowa pielęgnacja sprawi, że szybko straci swój blask. To u wielu kobiet wywołałoby uczucie smutku. Jak temu zapobiec?

Po pierwsze zminimalizuj ryzyko powstawania uszkodzeń. Istnieje wiele sytuacji, w których powinnaś ściągnąć pierścionek zaręczynowy i schować go w bezpiecznym miejscu. Jednym z największych zagrożeń dla biżuterii są codzienne prace domowe. Silne detergenty, z których korzystamy podczas porządków w kuchni lub w łazience mogą negatywnie wpłynąć na wygląd pierścionka. Podobna sytuacja dotyczy rytuałów pielęgnacyjnych takich jak kąpiele, peeling ciała lub jego balsamowanie. Z pierścionkiem powinnyśmy się również rozstać podczas uprawiania sportów, zwłaszcza gdy planujemy pływać w basenie, morzu lub oceanie.

Jak czyścić pierścionek zaręczynowy?

Pierścionki zaręczynowe wymagają odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych oraz regularnych wizyt u jubilera. Specjalista najlepiej zatroszczy się o ten element biżuterii i przywróci mu dawny blask. Jeśli jednak chcesz wyczyścić pierścionek samodzielnie, pamiętać musisz o kilku ważnych zasadach. Nigdy nie używaj preparatów zawierających aceton, chlor lub wybielacz. Możesz natomiast włożyć biżuterię do wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń. Jeśli pierścionek wykonany jest ze złota i nie posiada dodatkowych elementów, dozwolone jest, by całkowicie zanurzyć go w miseczce i pozostawić na 15-20 min, a następnie oczyścić go delikatnie miękką szmatką, opłukać i osuszyć.

Jeśli w pierścionku zaręczynowym zakuty jest kamień szlachetny, taki jak: diament, brylant, szmaragd, rubin lub topaz, nie należy całościowo moczyć pierścionka w preparacie. W takim wypadku w przygotowanej mieszance zanurz fragment miękkiej ściereczki i pocieraj nią delikatnie zabrudzone miejsce. Gdy zabrudzenie zostanie usunięte, wypłucz szmatkę w czystej wodzie i ponownie przetrzyj biżuterię. Do czyszczenia biżuterii nigdy nie używaj narzędzi, które mogą spowodować powstanie rys na powierzchni pierścionka w tym twardych i chropowatych gąbek.

