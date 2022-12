Jaki kolor włosów odmładza po 40? Znamy odpowiedź

Jak odjąć sobie lat? Udana koloryzacja i dopracowane cięcie mogą zmienić naprawdę wiele. Jakie kolory i cięcia będą najlepsze dla kobiet po 40? Podpowiadamy.

Odmładzające kolory włosów

Na pierwszym miejscu stawiamy blond. Jasne, pastelowe pasma potrafią odjąć lat. Udana koloryzacja w takich tonach będzie kluczem do pięknego wyglądu. Piaskowy blond jest idealny dla osób, których naturalne włosy są dość jasne, a cera jest jasnoróżowa. Ten odcień dobrze pasuje do chłodnej karnacji. Ożywia on cerę, a jeśli na twarzy pojawiły się pierwsze zmarszczki, ta koloryzacja sprawi, że będą mniej widoczne.

Drugą propozycją z gamy jasnych kolorów jest popielaty blond. Chłodne tony sprawiają, że cera wygląda świeżo i promiennie. Dodatkowo ta koloryzacja sprawia, że pękające naczynka i zaczerwienienia mniej rzucają się w oczy. To świetna opcja dla pań w dojrzałym wieku.

Wolszczak o zmianie fryzury: "Jak się bawić, to się bawić"

Jeśli chcesz, aby twoja fryzura cię odmłodziła, możesz wybrać koloryzację z delikatnymi pasemkami. Ukryją one pojawiające się siwe pasma oraz dodadzą młodzieńczego wyglądu. Jasne kosmyki sprawiają, że fryzura wygląda świeżo i nowocześnie.

Jeśli kobiety po 40 są miłośniczkami ciemniejszych barw, postawić mogą na karmelowe i kasztanowe brązy oraz odcienie toffi. To eleganckie tony podkreślające urodę. Dojrzałe panie powinny wystrzegać się czerni, która podkreśla zmarszczki i sprawia, że twarz wygląda blado. Na liście kolorów zakazanych znajdują się również czerwienie i rudości. Te kolory dodają lat.

Jakie kolory włosów są modne?

Modnym kolorem w jasnych tonach jest wheat blonde, czyli pszeniczny blond. To neutralna barwa, która wzbogacona jest o ciepłe i maślane tony. Jeśli fryzura mieni się złotymi lub szampańskimi pasemkami, zapewne na wszystkich zrobi ogromne wrażenie. Ten modny kolor włosów pasuje do każdej karnacji. Będzie idealny dla wszystkich kobiet 40+.

Modnym i ponadczasowym kolorem jest tweed blond. Ten odcień stanowi połączenie beży, piaskowego blondu i miodowych refleksów. To ciepłe tony, które sprawiają, że twarz wygląda promiennie. Ta barwa delikatnie podkreśla kobiecość. W połączeniu z udanym cięciem będzie świetną propozycją dla wszystkich pań.

Krótkie odmładzające fryzury dla kobiet po 40

Dobra fryzura to nie tylko udana koloryzacja. Równie istotne jest pięknie wykonane cięcie. Jakie fryzury odmłodzą kobiety 40+? Mamy kilka dobrych propozycji.

Nie jest tajemnicą, że sprawdzonym sposobem na odmłodzenie jest grzywka. Choć prosto ścięte włosy nad brwiami dodają uroku, nie będą pasować każdej pani. Alternatywą jest lekka postrzępiona grzywka. Lekko asymetryczne cięcie doda fryzurze lekkości i odciągnie uwagę od mankamentów. Skośna grzywka dobrze maskuje wszelkie defekty, które pojawić się mogą na czole, ale należy uważać, by nie była zbyt obfita. W dobraniu najlepszej opcji pomoże fryzjer.

Jeśli po 40 twoje włosy straciły gęstość, cieniowanie włosów to coś dla ciebie. Warstwy sprawią wrażenie, że pasm jest dużo więcej. Ponadto fryzura nabierze objętości i lekkości. To świetny wybór dla pań, które nie lubią spędzać poranków, pracując nad żmudną stylizacją pasm. Cieniowane włosy wyglądają świetnie u pań, które mają proste oraz kręcone kosmyki.

Jeśli pragniesz odważnej fryzury, to możesz zdecydować się na odmładzającego boba. To bardzo uniwersalne cięcie, które pasuje kobietom o okrągłej, pociągłej, kwadratowej i trójkątnej twarzy. Fryzura bob jest świetnym sposobem na dodanie włosom objętości. Prosta linia podkreśla ich objętość. To ponadczasowa fryzura, która spodoba się wielu osobom.

Odmładzające fryzury i kolory włosów dla 50-latki

Wyżej wymienione porady, będą również doskonałe dla wszystkich pań po 50. Chcąc fryzurą odjąć sobie lat, należy wybierać jasne kolory farb oraz lekkie cięcia, które podkreślać będą objętość kosmyków. Jeśli na głowie zaczną pojawiać się siwe pasma, można łatwo je zatuszować. Jakie kolory sprawdzą się na siwych włosach? Podpowiadamy.

Najskuteczniejsze farbowanie odbywa się z odcieniem blond i jasnego brązu. Na nich też najmniej widać kolejne srebrne pasma. Farbowanie włosów na rudy kolor, jest bardzo ryzykowne, ponieważ po koloryzacji odcień może być bardziej różowy lub czerwony. Czerń nie będzie dobrym wyborem dla dojrzałych kobiet, ponieważ może dodać lat.