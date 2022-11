Urodziła 5 miesięcy temu. "Absolutnie nienawidzę macierzyństwa"

Tiktokerka wyraziła swoje zdanie po pięciu miesiącach bycia mamą

– Nadal tego nienawidzę. Minęło kilka miesięcy i nadal jest do bani. Nie muszę udowadniać miłości do niego, bo to jest oczywiste. (…) Jednak macierzyństwo nie jest dla każdego. Nie zrozumcie mnie źle, jestem w tym niesamowita. Nie wiem jak, nie sądziłam, że będę. Czy mi się to podoba? Nie. Ale jestem w tym dobry. To nie staje się łatwiejsze, ale wydaje się bardziej znajome. Na początku, kiedy mały wariował, bo chciał czegoś chciał, to nie wiedziałam, o co chodzi i to jest trudne. Ale minęło kilka miesięcy i to ma większy sens – skwitowała Nikki. Wiele kobiet w sekcji komentarzy stwierdziło, że doskonale wie, co czuje.