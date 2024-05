Urodziła dziecko z "rogiem jednorożca". Mówi, jak reagują ludzie

Lulu urodziła się we wrześniu 2023 w Nowej Zelandii. Przyszła na świat przez cesarskie cięcie. Wyjątkowe znamię, o którym rodzice mówią "róg jednorożca", to rzadka przypadłość. Oczywiście nie ma nic wspólnego z jednorożcem.

To wrodzone znamię melanocytowe, które występuje raz na 50 tys. urodzeń - o czym poinformowała Claire Burt na swoim profilu na Instagramie. Kobieta przyznała też, że istnieje ryzyko, że z czasem znamię może przekształcić się w czerniaka - chociaż w przypadku Lulu jest to mało prawdopodobne. Ale ważna jest odpowiednia pielęgnacja i regularne kontrole u specjalistów.

Claire Burt opowiedziała też o obraźliwych komentarzach, z którymi musi mierzyć się w sieci. Internauci wyśmiewają wygląd jej dziecka. Radzą też matce, by usunęła znamię. Ta jednak jest przeciwna. Zrobi to jedynie, gdy zabieg będzie koniecznością ze względów medycznych. - Doprowadza mnie to do szału, ale będę nadal szerzyć świadomość na temat Lulu. Upewnimy się, że wie, jak piękna i wyjątkowa jest, gdy dorośnie - wyznała w rozmowie z portalem "The Mirror". Claire Burt pragnie, aby w przyszłości córka była dumna ze swojego ciała.