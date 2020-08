Urszula Dudziak i Mika Urbaniak. Piosenkarka chwali córkę za walkę z chorobą dwubiegunową

Mika Urbaniak jest córką Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka. 40-latka poszła w ślady rodziców i również śpiewa. Ostatnio zrobiła wspólnego live'a z mamą na Instagramie. W rozmowie pojawił się wątek depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej Miki.

W styczniu 2020 r. Urbaniak udzieliła niezwykle poruszającego wywiadu, w którym opowiedziała o swoich licznych problemach zdrowotnych. Artystka szczerze wyznała, że była alkoholiczką, a od 16. roku życia cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. W najgorszym momencie trafiła do szpitala psychiatrycznego.

W wywiadzie Mika wspomniała sytuację, gdy po całej nocy picia, mimo próśb przyjaciela, postanowiła wrócić sama do domu. – Gdy wchodziłam do taksówki, urwał mi się film. Mam tylko takie wspomnienie, że stoję niedaleko jakiegoś parku, kompletnie zdezorientowana – relacjonowała. – Potem obudziłam się już w szpitalu. Miałam 5,4 promila alkoholu we krwi. Byłam cała posiniaczona, z ogromnym guzem na głowie. Wszystko, co miałam przy sobie, zniknęło, łącznie z ubraniami. Prawdopodobnie ktoś mnie pobił i okradł.

Mika Urbaniak i Urszula Dudziak

Dla matki Urbaniak to był szok. Kazała córce iść na odwyk, grożąc wyrzuceniem z domu. – Wiem, jak wiele ją to kosztowało, bo nie należy raczej do osób, które potrafią utrzymać dyscyplinę – przyznała matce rację, ale z drugiej strony zauważyła, że nie do końca wiedziała jak jej pomóc, bo była współuzależniona.

Dziś kobiety mają o wiele lepsze relacje. Dowodem tego jest rozmowa, jaką przeprowadziły na Instagramie. Urszula Dudziak nie szczędziła komplementów Mice. – Masz fajne poczucie humoru, do tego masz inteligencję – którą masz po mnie – wyliczała dumna matka. Mika wtrąciła się wtedy mówiąc, że Urbaniak pewnie nie cieszą jej stany depresyjne. Ale ona zaprzeczyła. – Ty fajnie podchodzisz do swojego problemu i masz kontrolę nad tym. To jest najważniejsze, żeby wiedzieć co się dzieje. Jak się skupimy na plusach, te minusy zaczną blednąć – stwierdziła gwiazda.

