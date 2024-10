"Mam złośliwego raka płuc". Po kilku miesiącach powtórzył badanie

"Teraz jest zupełnie inaczej. Odżyłem" - mówi Adam Konkol, który w "Halo tu Polsat" pojawił się razem z żoną. Niedawno usłyszał dramatyczną diagnozę - złośliwy rak płuc. Teraz nie ma co do tego pewności. "Na 99% nie jest to rak, dlatego, że nowotwór nie maleje sam z siebie" - oznajmił niedawno lekarz.